Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:43

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

En düşük emekli maaşının 22 bin 17 TL olması gibi farklı konuları içerisinde barındıran torba yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle ilgili maddeleri paylaşırken "Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?" sorularına da yanıt vermiş oldu. Bu kapsamda gözler şimdi teklifin meclisten geçip resmi gazetede yayınlanacağı o tarihe çevrildi. Peki, Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı? İşte o detaylar.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

MTV, seyyanen zam, işveren desteği gibi maddelerin bulunduğu torba yasa teklifi araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Şimdilerde vatandaşlar "Torba yasa maddeleri neler, içeriği ne, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. En düşük memur maaşına ilişkin maddeyi de içeren yeni yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu, gözler meclisteki gelişmelerde. İşte Torba yasa maddeleri ve tüm bu detaylar.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

TORBA YASA'DA NELER VAR?

Memur maaşı zammı

Meclis'e sunulan teklifte en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak madde yer aldı.

MTV

Teklifine göre MTV, bir defaya mahsus olmak üzere iki katına çıkarılacak, bu yıl tüm araç sahipleri, ek MTV ödeyecek. İlave MTV iki taksitte tahsil edilebilecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar yatırılacak. Teklifle, 2023 için belirlenen kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, banka ve diğer finansal kuruluşlar için yüzde 30'a çıkarılıyor.

ÖTV

Ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon ayarlaması yapılacak, akaryakıtta alınan ÖTV, her yılın ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın bu vergi oranını yarısına kadar artırma yetkisi yükseltilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

Kurumlar Vergisi

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi. Bu oran bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30 olacak.

Seyyanen zam

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 72 TL'lik artışı öngörüyoruz.'' dedi.

Milli Dayanışma Teklifi

Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, deprem felaketiyle beraber Türkiye'nin her bir ferdinin dayanışma içinde olduğunu bildiklerini ve teklifi "Milli Dayanışma Paketi" olarak adlandırdıklarını söyledi. Bu dayanışmaya tüm vatandaşların bundan sonra da katkı sunacağına inandıklarının altını çizen Güler, "Teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Birçok kritik maddeyi içeren torba teklif, 5 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmileşecek.

SON DAKİKA