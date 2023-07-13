TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

En düşük emekli maaşının 22 bin 17 TL olması gibi farklı konuları içerisinde barındıran torba yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle ilgili maddeleri paylaşırken "Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?" sorularına da yanıt vermiş oldu. Bu kapsamda gözler şimdi teklifin meclisten geçip resmi gazetede yayınlanacağı o tarihe çevrildi. Peki, Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı? İşte o detaylar.