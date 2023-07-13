TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ BELLİ OLDU! 2023 Torba yasa maddeleri neler, meclisten geçti mi, resmi gazetede yayınlandı mı?

TORBA YASA'DA NELER VAR?

Memur maaşı zammı

Meclis'e sunulan teklifte en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak madde yer aldı.

MTV

Teklifine göre MTV, bir defaya mahsus olmak üzere iki katına çıkarılacak, bu yıl tüm araç sahipleri, ek MTV ödeyecek. İlave MTV iki taksitte tahsil edilebilecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar yatırılacak. Teklifle, 2023 için belirlenen kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, banka ve diğer finansal kuruluşlar için yüzde 30'a çıkarılıyor.

ÖTV

Ayrıca, akaryakıta otomatik enflasyon ayarlaması yapılacak, akaryakıtta alınan ÖTV, her yılın ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın bu vergi oranını yarısına kadar artırma yetkisi yükseltilecek.