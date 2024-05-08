Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:31
TORBA YASA MADDELERİ MECLİS'TE! 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı… Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle gündemde. Ekonomik düzenlemeyi ve birçok yeniliği içinde barındıran Torba Yasa gelişmeleri takip ediliyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte detaylar...