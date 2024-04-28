Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
11:53
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemde. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer aldığı torba kanunda Meclis süreci devam ediyor. 86 maddelik yasa paketinin 55 maddesi kabul edildi. Kalan 31 madde için çalışma hayatı ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar "Torba Yasa'da neler var, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile 2. torba yasa son durum takip ediliyor. Peki, Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar.