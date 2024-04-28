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Haberler Fotohaber TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 11:53

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemde. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer aldığı torba kanunda Meclis süreci devam ediyor. 86 maddelik yasa paketinin 55 maddesi kabul edildi. Kalan 31 madde için çalışma hayatı ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar "Torba Yasa'da neler var, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile 2. torba yasa son durum takip ediliyor. Peki, Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar.

TORBA YASA MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?

2 Nisan'da çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Meclis'in gündeminde ekonomiyle ilgili bir torba teklif yer alıyor. 55 maddesi kabul edilen yasada kalan 31 madde için Meclis görüşmeleri sürüyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi düzenlemeler yakından takip ediliyor. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, maddeleri ve içeriğinde son durum…

TORBA YASA MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?

TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

İşte, Torba yasa 2024 güncel son durum:

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TORBA YASA MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ? || 3600 ek gösterge, 7200 prim! Yeni Torba Yasa ne zaman kabul edilecek, maddeleri neler?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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