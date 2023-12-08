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Haberler Fotohaber Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye'de konser verecek mi? Sosyal medyanın gündeminde!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 15:30

Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye'de konser verecek mi? Sosyal medyanın gündeminde!

Müzik dünyasının önde gelen rap sanatçılarından Travis Scott'un İstanbul'da konser vereceği iddia edildi. Hayranları ve müzikseverler arasında heyecan uyandıran bu gelişme sonrası Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi araştırmaları başladı. Kylie Jenner ile birlikteliği ile son dönemlerde adı sıkça duyulan Scott'un Türkiye'ye geleceğine yönelik iddiaların gerçekliği sorgulanıyor. Peki, Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek? Travis Scott Türkiye konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Travis Scott Türkiye’ye gelecek mi? İstanbul konseri gündemde! Travis Scott İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi, İstanbul konseri ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada Travis Scott'un önümüzdeki yıl İstanbul'da konser vereceğini iddiaları paylaşılırken dünyaca ünlü rapçinin hayranları gelişmeleriı öğrenmek istiyor. Peki, Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman? Travis Scott Türkiye konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, kaç TL?

Travis Scott Türkiye’ye gelecek mi? İstanbul konseri gündemde! Travis Scott İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

TRAVİS SCOTT TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Son yılların en popüler rapçilerinden Travis Scott'un önümüzdeki yıl Türkiye'ye geleceği haberi sosyal medyada ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. Bu haberin gerçek olup olmadığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Fakat dünyaca ünlünün konser takviminde Türkiye bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Travis Scott Türkiye’ye gelecek mi? İstanbul konseri gündemde! Travis Scott İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

TRAVİS SCOTT KİMDİR?

Jacques Webster, bilinen adıyla Travis Scott, 30 Nisan 1992 yılında Amerika'nın Houston şehrinde dünyaya geldi. Houston'ın dışında Missouri bölgesinde büyüyen Scott, çocukluğunu anneannesiyle birlikte geçirdi. The University of Texas at Austin isimli üniversiteyi bıraktı ve müzik kariyerine yoğunlaştı.

Travis Scott Türkiye’ye gelecek mi? İstanbul konseri gündemde! Travis Scott İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

MÜZİK KARİYERİ

Erken yaştan itibaren rap müziğe ilgi duymaya başlayan Scott, 2012 yılında dünyaca ünlü plak şirketi Epic Records ile anlaştı. Ondan önce yine aynı sene, Kanye West'in Cruel Summer isimli, birçok ünlü rapçiyi bir araya getirdiği derleme albümünde Sin City adlı şarkıda yer aldı ve albümün prodüktörlerinden biri oldu. Nisan 2013'te, ünlü rapçi T.I.'ın sahibi olduğu Grand Hustle isimli plak şirketine katıldı. 21 Mayıs 2013'te, Owl Pharaoh ismiyle ilk mixtape çalışmasını yayınladı. Ardından Days Before Rodeo isimli ikinci mixtape çalışmasını 2014 yılında yayınladı. Son olarak 4 Eylül 2015'de, Rodeo isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı

Travis Scott Türkiye’ye gelecek mi? İstanbul konseri gündemde! Travis Scott İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

İlk haftasında 90 bin satan albüm, Amerikan Billboard 200 listesine üç numaradan girdi. 2016 yılında Birds in the "Trap Sing McKnight" albümünü Apple Müzik'te yer alan Beats 1'da yaptığı radyo programı Wav'de ilk kez yayınladı. Scott'ın müzik tarzı, geleneksel hip hop, lo-fi ve ambient müziğin karışımından meydana gelmiş bir tarz olarak tanımlandı. Scott'ın sertifikalı albümleri sadece ABD'de 45 milyonun üzerinde sattı. 6 defa Grammy Ödüllerinde aday olarak gösterildi ve bir defa Billboard Müzik Ödüllerini kazandı.

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