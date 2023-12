Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye'de konser verecek mi? Sosyal medyanın gündeminde!

TRAVİS SCOTT KİMDİR?

Jacques Webster, bilinen adıyla Travis Scott, 30 Nisan 1992 yılında Amerika'nın Houston şehrinde dünyaya geldi. Houston'ın dışında Missouri bölgesinde büyüyen Scott, çocukluğunu anneannesiyle birlikte geçirdi. The University of Texas at Austin isimli üniversiteyi bıraktı ve müzik kariyerine yoğunlaştı.