Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye'de konser verecek mi? Sosyal medyanın gündeminde!

Müzik dünyasının önde gelen rap sanatçılarından Travis Scott'un İstanbul'da konser vereceği iddia edildi. Hayranları ve müzikseverler arasında heyecan uyandıran bu gelişme sonrası Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi araştırmaları başladı. Kylie Jenner ile birlikteliği ile son dönemlerde adı sıkça duyulan Scott'un Türkiye'ye geleceğine yönelik iddiaların gerçekliği sorgulanıyor. Peki, Travis Scott Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek? Travis Scott Türkiye konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?