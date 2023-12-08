Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye'de konser verecek mi? Sosyal medyanın gündeminde!

İlk haftasında 90 bin satan albüm, Amerikan Billboard 200 listesine üç numaradan girdi. 2016 yılında Birds in the "Trap Sing McKnight" albümünü Apple Müzik'te yer alan Beats 1'da yaptığı radyo programı Wav'de ilk kez yayınladı. Scott'ın müzik tarzı, geleneksel hip hop, lo-fi ve ambient müziğin karışımından meydana gelmiş bir tarz olarak tanımlandı. Scott'ın sertifikalı albümleri sadece ABD'de 45 milyonun üzerinde sattı. 6 defa Grammy Ödüllerinde aday olarak gösterildi ve bir defa Billboard Müzik Ödüllerini kazandı.