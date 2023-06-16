TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!

Giriş Tarihi: 16.06.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 18:23

Can Ulkay'ın yönettiği ve Kerim Ayyıldız'ın yapımcısı olduğu Kale Film Aş. imzalı Mevlana Celaleddin Rumi dizisi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Başrolde Bülent İnal'ın yer aldığı yapımda 1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor. Diziyi internet ortamından izlemek isteyenler "TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.