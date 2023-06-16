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Haberler Fotohaber TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 18:23

TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!

Can Ulkay'ın yönettiği ve Kerim Ayyıldız'ın yapımcısı olduğu Kale Film Aş. imzalı Mevlana Celaleddin Rumi dizisi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Başrolde Bülent İnal'ın yer aldığı yapımda 1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor. Diziyi internet ortamından izlemek isteyenler "TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!

Mevlana Celaleddin Rumi dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekranlarına geliyor. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler ise bu kapsamda "TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. Yapımda; Payitaht Abdülhamid'in unutulmaz oyuncusu Bülent İnal başrolde yer alacak. İşte diziden detaylar ve Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı.

TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!

TRT1 İLE MEVLANA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE!

https://www.trt1.com.tr/programlar/mevlana-celaleddin-i-rumi

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TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor.

TRT1 ile Mevlana dizisi 1. Bölüm izle! Mevlana Celaleddin Rumi 1. İlk bölüm izle ekranı!

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ'NİN OYUNCU KADROSU
Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak, Devrim Özkan, Nilay Deniz, Levent Can, Burak Can, Yusuf Çim, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Gizem Aydın, Can Nergis, Turgay Aydın ve Haluk Piyes gibi birbirinden iddialı isimler yer almaktadır.

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