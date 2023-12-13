2023 TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KPSS şartı yok! TSK askeri personel alımı başvuru ekranı ve şartları

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 24 Aralık 2023 tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacak.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacak. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacak.

Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecek. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacak.

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ