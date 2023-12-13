2023 TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KPSS şartı yok! TSK askeri personel alımı başvuru ekranı ve şartları

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilan ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Buna göre TSK askeri personel alımı başvuru işlemleri, 24 Aralık'ta sona erecek. Adaylar ön başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacak. KPSS şartı aranmayacak olup adayların belirtilen özel şartları taşımaları gerekecek. Peki, TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…