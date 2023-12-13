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Haberler Fotohaber 2023 TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KPSS şartı yok! TSK askeri personel alımı başvuru ekranı ve şartları
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:50

2023 TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KPSS şartı yok! TSK askeri personel alımı başvuru ekranı ve şartları

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilan ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Buna göre TSK askeri personel alımı başvuru işlemleri, 24 Aralık'ta sona erecek. Adaylar ön başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacak. KPSS şartı aranmayacak olup adayların belirtilen özel şartları taşımaları gerekecek. Peki, TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartsız! TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Başvuru yapabilmek için KPSS şartı aranmayacak olup adayların istenen şartları taşımaları gerekiyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı araştırılıyor. Muvazzaf astsubay alımı için başvurular, 24 Aralık tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. İşte, TSK askeri personel alımı 2023 başvuru ekranı…

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartsız! TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TSK ASKERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KPSS şartı aranmaksızın dış kaynaktan bando sınıfı için muvazzaf astsubay alımı yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 15, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 14 muvazzaf astsubay alınacak.

Yayımlanan ilana göre, muvazzaf astsubay başvuruları 4 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başladı 24 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

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TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartsız! TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 24 Aralık 2023 tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacak.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacak. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacak.

Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecek. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacak.

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartsız! TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilir.

Müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye
alınacak.

Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak.

TSK askeri personel alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartsız! TSK askeri personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecek.

Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakat sınavında başarılı olup yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunanlar alınacak.

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar alınacak.

TÜM BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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