Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA fay hattı sorgulama ekranı, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gündeme geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), resmi sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. Yalova depremi sonrası paniğe kapılan milyonlarca vatandaş, 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu ve MTA diri fay hattı sorgulama ekranı' araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Türkiye diri fay hattı haritası ve sorgulana ekranı…