Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

Türkiye diri fay haritası MTA tarafından yayınlandı! Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova Çınarcık olarak açıklanan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası diken üstünde olan bölge halkı, Türkiye'nin diri fay haritasının bulunduğu iller araştırmasına çıktı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı….