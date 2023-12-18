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Haberler Fotohaber Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:29

Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA fay hattı sorgulama ekranı, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gündeme geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), resmi sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. Yalova depremi sonrası paniğe kapılan milyonlarca vatandaş, 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu ve MTA diri fay hattı sorgulama ekranı' araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Türkiye diri fay hattı haritası ve sorgulana ekranı…

Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

Türkiye diri fay haritası MTA tarafından yayınlandı! Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova Çınarcık olarak açıklanan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası diken üstünde olan bölge halkı, Türkiye'nin diri fay haritasının bulunduğu iller araştırmasına çıktı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı….

Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

SON DAKİKA: MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Aralık Pazar akşamı saat 23.53'te yaşanan depremin merkez üssü Yalova - Çınarcık olarak kayıtlara geçti.

11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Bolu ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

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Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

AFAD VERİLERİ İLE MARMARA DENİZİ - YALOVA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)

Tarih: 2023-12-17

Saat: 23:53:52 TSİ

Enlem: 40.72167 N

Boylam: 29.09944 E

Derinlik: 11.18 km

Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

Türkiye Diri Fay Hattı Haritası güncellendi! MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? TIKLA ÖĞREN!

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

SON DAKİKA