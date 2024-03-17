TUS soruları ve cevapları PDF görüntüleme: 2024 1. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

TUS sınavı soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından sık sık kontrol ediliyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası adayların gündeminde TUS cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı yer alıyor. İki oturumda düzenlenen sınavlarda adaylara Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden ise 100 soru yöneltildi. Sınavların ardından binlerce doktor adayı "TUS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır"sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 1. Dönem TUS sınav soruları ve cevapları PDF yayımlandı mı? İşte, ösym.gov.tr AİS ekranı ile TUS cevap anahtarı görüntüleme.