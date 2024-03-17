TUS soruları ve cevapları PDF görüntüleme: 2024 1. Dönem TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
14:20
TUS soruları ve cevapları PDF ile kontroller başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavları 17 Mart bugün binerce adayın katılımıyla yapıldı. Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden de 100 soru karşısında ter döken adaylar sınavın hemen ardından TUS sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanır sorularına yanıt arıyor. 2024 TUS 1. Dönem soru kitapçığı sosyal medyadan yorumlanmaya başladı. Peki, TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte TUS sınavı PDF temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı hakkında merak edilenler.