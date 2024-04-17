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Haberler Fotohaber TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:02

TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024 TUS/1 sınavı 17 Mart tarihinde uygulandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TUS tercihleri gündeme geldi. Sınavdan aldığı puanları kontrol eden ve aldığı puana göre uzmanlık alanı tercihi yapacak adaylar araştırmalara başladı. "TUS tercihleri ne zaman?" sorusuna cevap araştırılmaya başlandı. Bu aşamada ÖSYM tarafından yayınlanacak TUS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar

TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

TUS tercihleri ve taban puanları hakkında araştırmalar devam ediyor. Tıpa Uzmanlık Sınavı Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 17 Nisan tarihinde erişime açıldı. Gözler ÖSYM'den gelecek resmî açıklamalara ve tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Bu aşamada adaylar, boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek. İşte ÖSYM ile 2024 TUS tercihleri takvimi

TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. TUS sonuçları ÖSYM'den yapılan açıklamayla belli oldu!

2024 TUS/1 sonuçları açıklandı!

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TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için adaylar 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine yöneldi.

TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü. 2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin önümüzdeki mayıs ayında başlaması bekleniyor.

TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.

TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
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