Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
14:02
TUS TERCİHLERİ || 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024 TUS/1 sınavı 17 Mart tarihinde uygulandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TUS tercihleri gündeme geldi. Sınavdan aldığı puanları kontrol eden ve aldığı puana göre uzmanlık alanı tercihi yapacak adaylar araştırmalara başladı. "TUS tercihleri ne zaman?" sorusuna cevap araştırılmaya başlandı. Bu aşamada ÖSYM tarafından yayınlanacak TUS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki 2024 TUS tercihleri ne zaman, taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar