Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başlado. Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Dram ve romantik türdeki dizide bu hafta, Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 79. Bölüm fragmanı izle ekranı!