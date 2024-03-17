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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar
Giriş Tarihi: 17.03.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 01:34

Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Üç Kız Kardeş 79. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D'nin dram ve romantik türdeki dizisi, son olarak 78. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in paylaştığı yapımın son bölümünde Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Kanal D ile Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başlado. Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Dram ve romantik türdeki dizide bu hafta, Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 79. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Kanal D'nin Süreç Film imzalı dizisi Üç Kız Kardeş, 78. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş 78. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler/uc-kiz-kardes-son-bolum

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Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar/uc-kiz-kardes-79-bolum-fragmani

Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

ÜÇ KIZ KARDEŞ 78. BÖLÜM ÖZETİ

Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner.

Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer.

Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Derya, Kartal için endişelense de Kartal'ın geleceği artık Somer'in iki dudağı arasındadır.

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