Üç Kız Kardeş 79. bölüm fragmanı izle: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayında! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Giriş Tarihi: 17.03.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
01:34
Üç Kız Kardeş 79. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D'nin dram ve romantik türdeki dizisi, son olarak 78. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in paylaştığı yapımın son bölümünde Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Kanal D ile Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...