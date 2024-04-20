Giriş Tarihi: 20.04.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
23:51
Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Berker Güven, Özgü Kaya, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatar fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Şimdi ise haftaya olacaklar araştırılıyor. Peki; Kanal D ile Üç Kız Kardeş 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...