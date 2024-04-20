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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 23:51

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Berker Güven, Özgü Kaya, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatar fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Şimdi ise haftaya olacaklar araştırılıyor. Peki; Kanal D ile Üç Kız Kardeş 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Sevilay, Özer ve Rüçhan'ın birbirlerine olan öfkesini fırsata çevirmeye çalışır. Kendini kurtarmak için planlarına Müjgan'ı da alet eder. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 82. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, 82. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

20 Nisan 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

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Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, 82. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin bu hafta ekrana gelen yeni bölüm özeti şöyle;

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatmıştır fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Rüçhan'ın zafer sandığı haber, Türkan ve Somer alevlerin arasındaki yaşam mücadelesine dönüşür.

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