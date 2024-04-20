Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı bekleniyor! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş 83. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Sevilay, Özer ve Rüçhan'ın birbirlerine olan öfkesini fırsata çevirmeye çalışır. Kendini kurtarmak için planlarına Müjgan'ı da alet eder. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?