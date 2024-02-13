Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden yok? 13 Şubat Kanal D yayın akışı ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:42
Kanal D ekranlarının dram ve romantik türündeki dizisi Üç Kız Kardeş bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan ve Veda Yurtsever'in yer aldığı dizi, Kanal D yayın akışı Salı listesinde yer almadı. Bu noktada yeni bölümü merakla beklenen yapımın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 13 Şubat 2024 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...