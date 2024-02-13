Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden yok? 13 Şubat Kanal D yayın akışı ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Üç Kız Kardeş'in yayın günü değişti. Süreç Film imzalı dizi, bundan böyle cumartesi günleri izleyici karşısına çıkacak.

13 Şubat Salı akşamı ise Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce yayınlanacak.