Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:06

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

Ücretsiz doğalgaz tarihleri 2023 araştırmaları hız kazandı. Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, faturaların sıfır TL olacağına dair müjde vermişti. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş Mayıs ayı faturalarında ''Bu faturanıza esas tutar, Devlet tarafından karşılanmıştır.'' mesajını gördü. Gözler ise ücretsiz doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu sorularının yanıtlarına çevrildi. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişme ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile netlik kazandı. Peki, Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitecek? İşte, uygulamanın biteceği tarih ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesi vermişti. Yapılan açıklamada, 1 ay boyunca konutlarda kullanılan gazdan para alınmayacağı ifade edilmişti. Mayıs faturalarında 0 TL tutarını gören milyonlarca vatandaş ''Bedava doğal gaz faturası uygulaması bitti mi, ne zaman bitiyor? Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan aylık 25 metreküpe denk gelen doğalgazın 1 yıl boyunca faturalardan düşüleceği belirtilmişti. Peki, Bedava doğal gaz faturası uygulaması bitti mi, ne zaman bitiyor, ne kadar süre ücretsiz olacak? İşte, 2023 Ücretsiz doğalgaz tarihleri

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

BEDAVA DOĞAL GAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de ücretsiz doğal gaz kararı yayımlandı.

Buna göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faturalarının tamamı ve 01 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metreküpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak.

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.

12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.

Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

SON DAKİKA