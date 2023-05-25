ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

Ücretsiz doğalgaz tarihleri 2023 araştırmaları hız kazandı. Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, faturaların sıfır TL olacağına dair müjde vermişti. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş Mayıs ayı faturalarında ''Bu faturanıza esas tutar, Devlet tarafından karşılanmıştır.'' mesajını gördü. Gözler ise ücretsiz doğalgaz bitti mi, ne zaman bitiyor? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu sorularının yanıtlarına çevrildi. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişme ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile netlik kazandı. Peki, Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitecek? İşte, uygulamanın biteceği tarih ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.