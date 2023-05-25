ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bitti mi, son gün ne zaman? Bedava doğal gaz faturası uygulaması bu ay son mu?

BEDAVA DOĞAL GAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de ücretsiz doğal gaz kararı yayımlandı.

Buna göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faturalarının tamamı ve 01 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metreküpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.