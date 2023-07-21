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Haberler Fotohaber Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu
Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:30

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

Üniversite tercihleri ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 Temmuz günü açıklandı. TYT, AYT, YDT puanlarına erişen öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusuna yanıt buluyor. YÖK ATLAS üzerinden kontrol edilen 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS tercih robotu üzerinde değerlendirilecek. Peki, ÖSYM ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, üniversite tercihleri 2023 hakkında merak edilenler…

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır soruları sınav sonuçlarının açıklanması ardından gündemdeki yerini aldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tercih tarihlerini de adaylar ile paylaştı. Tercih listelerini hazırlamaya başlayan adaylar YKS tercih kılavuzu PDF ile hedefledikleri bölüm ve üniversiteleri işaretliyor. Üniversite YKS tercih tarihleri araştırılıyor. Peki, üniversite tercihleri 2023 ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, detaylar…

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM takviminde yer akdığı gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

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Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

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