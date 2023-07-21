Üniversite tercihleri ne zaman 2023? ÖSYM YKS tercih kılavuzu adımları ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? YÖK ATLAS tercih robotu

Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:30

Üniversite tercihleri ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 Temmuz günü açıklandı. TYT, AYT, YDT puanlarına erişen öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusuna yanıt buluyor. YÖK ATLAS üzerinden kontrol edilen 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS tercih robotu üzerinde değerlendirilecek. Peki, ÖSYM ile üniversite tercihleri nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, üniversite tercihleri 2023 hakkında merak edilenler…