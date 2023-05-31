Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak
öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte
en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman
Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
gibi şartlar aranacaktır.
BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman
öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl
hizmeti bulunmak,
b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik
Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
şartları aranacaktır