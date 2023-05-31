Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA: KARİYER BASAMAKLARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı hakkında takvimi paylaştı:

"Yaklaşık 583 bin öğretmenimiz bu haktan yararlandı, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 99'u sınava girdi, yüzde 97'si başarılı oldu ve 583 bin öğretmenimiz uzman öğretmen veya başöğretmen olarak özlük haklarında iyileşme sağladılar. Eğitim süreçlerinden geçtiler. Daha önceden de açıkladığınız gibi her yıl bu sınavlar tekrarlanacak. Takvim belli oldu;

18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında onların eğitimleri olacak. 19 Kasım tarihi itibarıyla da sınavı yapacağız ve sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız."