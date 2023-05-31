Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:40

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MEB tarafından 30 Mayıs'ta Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için geri sayım sürüyor. Henüz başvuru yapmamış adaylar Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB açıklaması takip ediliyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınav öncesi başvurular adım adım tamamlanıyor. Peki MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2023 Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve ilgili tüm bilgiler…

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Uzman öğretmenlik başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kariyer hedefi olan öğretmenlerin başvuruda bulunacağı uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile süreç takip ediliyor. Peki 2023 MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SON DAKİKA: UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA: KARİYER BASAMAKLARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı hakkında takvimi paylaştı:

"Yaklaşık 583 bin öğretmenimiz bu haktan yararlandı, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 99'u sınava girdi, yüzde 97'si başarılı oldu ve 583 bin öğretmenimiz uzman öğretmen veya başöğretmen olarak özlük haklarında iyileşme sağladılar. Eğitim süreçlerinden geçtiler. Daha önceden de açıkladığınız gibi her yıl bu sınavlar tekrarlanacak. Takvim belli oldu;

18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında onların eğitimleri olacak. 19 Kasım tarihi itibarıyla da sınavı yapacağız ve sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız."

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

şartları aranacaktır

SON DAKİKA