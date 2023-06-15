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Haberler Fotohaber Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 16:57

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. En az 10 sene öğretmenlik hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmeti olanlar ise başöğretmenlik başvuru sınavına başvuru yapmıştı. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler MEBBİS üzerinden süreci takip edebiliyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 81 ilde yapılacak. Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, şartları ne? İşte, Kariyer Basamakları sınavı başvuru kılavuzu…

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, şartları ne? merak ediliyor. 81 ilde yapılacak olan sınavda adaylara 100 soruluk çoktan seçmeli test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, şartları ne? İşte, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı başvuru kılavuzu…

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEB tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca sonuçlandırıldı.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise durumlarını, MEBBİS/Özel Öğretim Personel/Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri üzerinden görebilecek."

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI

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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları belli oldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmişlerdi.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI
Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır. Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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