Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
16:57
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu ile şartları nasıl?
Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. En az 10 sene öğretmenlik hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmeti olanlar ise başöğretmenlik başvuru sınavına başvuru yapmıştı. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler MEBBİS üzerinden süreci takip edebiliyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 81 ilde yapılacak. Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı ne zaman, şartları ne? İşte, Kariyer Basamakları sınavı başvuru kılavuzu…