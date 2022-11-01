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Haberler Fotohaber Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları
Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:39

Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve bir telefon uygulaması olan whatsapp içerisinde her insan, durum güncellemesi yaparak Whatsapp durum sözleri kullanıyor. Bu sebeple whatsapp durum sözleri uygulama kullanıcıları için oldukça önemli. En merak edilen cool whatsapp durumları kısa şekilde aranıyor. Bu sebeple de, tek kelimelik wp durum sözleri en sık tercih edilenler arasında bulunuyor. İşte; whatsapp durumu sözleri - farklı, anlamı olan, etkileyici şekilde, dini, uzun, havalı ve kısa WP mesajları ve sözleri.

Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

Whatsapp durum sözleri bu uygulamayı kullananlar tarafından dolaşıma sokuluyor. Whatsapp uygulaması içerisinde ''durum'' olarak bilinen kısım, kullanıcıların o anlık duygu durumuna bağlı olarak değiştirilebilir ve kullanılabilir. Bu sebeple kişiler kendileri için en uygun Whatsapp durum sözleri seçeneklerini aramaktadır. Özellikle whatsapp durum sözleri dini ve etkileyici seçenekleriyle de merak edilmekte. Bir diğer yandan ise whatsapp durum sözleri ağır olarak aranmakta. Dilerseniz, Türkçe ve İngilizce wp durumları hakkında detayları birlikte inceleyelim...

Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

Whatsapp Durum Sözleri

Artık her insan için günlük hayatta vazgeçilmez bir iletişim uygulaması olan whatsapp; mesajlaşma ile görüntülü ve sesli sohbet imkanının yanı sıra, durum paylaşma özelliğini de taşıyor. Özellikle sözlü olarak durum paylaşımı son zamanlarda çokça yaygın. Bu sebeple, whatsapp için en uygun durum sözlerini sizler için derledik;

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Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

En İyi Whatsapp Durum Sözleri

Barındırdığı imkanlar sayesinde günlük 2 milyar kullanıcısı bulunan whatsapp oldukça sevilen bir uygulama. Kullanıcılar ise, özellikle whatsapp durumu paylaşabilmek için en iyi sözleri aramakta;

  • Fazla sevdim, çok kaybettim.
  • Üç S kuralı; sadakat, saygı ve sevgi.
  • Elveda diyen gözlerine, eyvallah der geçerim.
  • Boşa verilen değer geri alınıyor mu?
  • Çok huzur için az insan.
  • Beni iyileştiren tek şey, senin ellerindi.
  • Bugün yapmazsan, yarın pişman olursun.
  • Takas edelim mi bazı şeyleri? Sen gülüşünden ver, benim ömrümden al.
  • Herkes huzur verebilir; bazıları gelince, bazıları da gidince.
Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

Dini Whatsapp Durum Sözleri

Whatsapp durumu için çeşitli içerikli sözler bulunuyor. Bazı kişiler aşk konulu sözler ararken, bazı kişiler ise mutluluk, sevgi, aşk, duygulu ve atarlı sözleri arıyor. Bazı kişiler ise dini whatsapp durum sözlerini kullanmak istiyor.

  • Allah adına dökülebilen gözyaşları, yüreğe abdest aldırır.
  • Müminin yanına yürüyen, cennet bahçesine dahil olmuşçasına ferahlar.
  • Seni kalbimden dilime dahil edene hamdolsun.
  • Zenginlik para ve pul değildir; gönül kapımız zengin olsun.
  • Eylerse, en güzelini yüce Rabbim eyler.
  • Allah'ım; hayâ ile yüzümüzü, imanla özümüzü, kuran ile ömrümüzü, edeple sözümüzü hayır eyle.
  • Sevmek duygusu böylesine güzelse; kim bilir sevmeyi yaratan nasıl güzeldir.
  • Önemli olan beş dil, on dil bilmek değil; gönül dili bilmektir.
  • Rabbim biz müminleri, imanlı olan kullarından eylesin inşallah.
  • Duvara asarak, saatlerce ona bakarak Kur'an-a saygı olamaz. Kur'an-a asıl saygı, onun dediklerini iman dolu yüreklerle birlikte yapmaktır.
  • İyiliği gizleyebilmek, kötülüğü gizleyebilmekten çok daha üstündür.
Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, Farklı, Etkileyici, Uzun, Kısa, Dini, Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

Havalı WP Durum Sözleri ve Mesajları

İnsanlar, yaşamlarına dair yaşadıkları her duyguyu; günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları uygulama olan Whatsapp üzerinden, durum paylaşarak göstermek isteyebilirler. 139 karakterlik anlatabilme imkanı sunan wp durum kısmı, bu sebeple insanlar için bir dışavurum alanıdır. Kimisi etkileyici ve anlamlı sözler kullanırken, kimileri ise uzun ya da kısa olacak şekilde farklı, havalı ya da dini sözleri kullanabiliyor.

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