Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV'de izleyici karşısına çıkacak olan Yaban Çiçekleri dizisi için geri sayım başladı. Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babir, Bige Önal gibi oyuncuları buluşturan yapımın 3. Tanıtımı yayınlandı. Dizinin yayın tarihi netleşirken konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzalı dizi; duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…