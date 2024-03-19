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Haberler Fotohaber Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:50

Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin ve Serhat Teoman'ın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Aydın Bulut'un üstlendiği dizi, tanıtımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son tanıtımla yayın tarihi belli olurken yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

ATV'de izleyici karşısına çıkacak olan Yaban Çiçekleri dizisi için geri sayım başladı. Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babir, Bige Önal gibi oyuncuları buluşturan yapımın 3. Tanıtımı yayınlandı. Dizinin yayın tarihi netleşirken konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzalı dizi; duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan Yaban Çiçekleri dizisi, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizinin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak uyandıran yapımın yayın tarihi netleşti.

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Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı, başrollerinde ise Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi, 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak.

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.

Yaban Çiçekleri dizisi oyuncuları ve konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi?

Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Dizinin konusu dışında merak edilen diğer oyuncular kimler?

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