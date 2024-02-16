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Haberler Fotohaber Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:53

Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu

Soğuk hava ve sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu milyonlarca İstanbullu tarafından araştırılıyor. Özellikle bu hafta işe ve okula giden vatandaşlar, yağan yağmur yüzünden olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Denizlerimizde fırtına beklenirken, 5 gün boyunca İstanbul'da aralıksız yağış olması bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde başlayan yağış için vatandaşlar, "İstanbul'da yağmur ne zaman sona erecek, havalar ne zaman ısınacak?" sorusunu yöneltiyor. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve yağışların artmasıyla İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte, Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu tahmin raporu yayında!

Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu

Hafta başında başlayan ve hala İstanbul'u etkisi altına alan yağmur, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Okula ve işine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, toplu taşıma kullanırken zorluk çekebiliyor. Peki, 16-20 Şubat İstanbul yağış ne zaman bitecek, yağmur ne zaman duracak? İşte, konu hakkında detaylar

Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Bu hafta başında aniden düşen sıcaklıklarla İstanbullular kapattıkları peteklerini yeniden açtı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış mega kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji'den gelen hava tahminlerine göre önümüzdeki haftaya kadar kuvvetli yağış devam edecek.

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Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu

16 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Yağışlar İstanbul’u esir alacak! İstanbul yağış ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji 16-20 Şubat hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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