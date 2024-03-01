Yalı Çapkını 61. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Akın ile bir ilişkinin arifesinde olduğunu öğrenen Ferit, bu gelişmeye inanmak istemez. Babasının baskılarına maruz kalan Seyran, içinde olduğu sıkıntılı süreci aşmak için çabalamaya devam eder.