Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
23:24
Yalı Çapkını 61. bölüm fragmanı gündemde! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV dizisi Yalı Çapkını 61. bölüm fragmanı takip ediliyor. Seyran ve Ferit aşkında yeni gelişmeler yaşanırken olaylar daha girift bir hal almaya başlıyor. Dizinin fragmanı sorgulanıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım gündemde. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?