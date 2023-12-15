Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran bir tartışma izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Dizide, Pelin'in Ferit ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi varken, son dönemlerde gündeme gelen bebek konusu bu ilişkiyi sorgulatıyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, bazı spekülasyonlar ve sürpriz gelişmeler bu iddiaları gölgede bırakıyor.