Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin'in bebeği ile ilgili ortaya atılan flaş iddialar gündeme bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bir süredir reytinglerde istenilen başarıyı gösteremiyordu. Özellikle Pelin'in diziye hamile olarak geri dönmesi SeyFer hayranlarını kızdırırken Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıram bomba iddialar adeta bomba etkisi yarattı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, o kaçırılan şok detay…