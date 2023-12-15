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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim? Meğer...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 07:29

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim? Meğer...

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin'in bebeği ile ilgili ortaya atılan flaş iddialar gündeme bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bir süredir reytinglerde istenilen başarıyı gösteremiyordu. Özellikle Pelin'in diziye hamile olarak geri dönmesi SeyFer hayranlarını kızdırırken Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıram bomba iddialar adeta bomba etkisi yarattı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, o kaçırılan şok detay…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Star TV dizisi Yalı Çapkını 50. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin son bölümlerinde Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili birtakım spekülasyonlar gündemi meşgul ediyordu. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, şaşırtıcı o detay…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran bir tartışma izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Dizide, Pelin'in Ferit ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi varken, son dönemlerde gündeme gelen bebek konusu bu ilişkiyi sorgulatıyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, bazı spekülasyonlar ve sürpriz gelişmeler bu iddiaları gölgede bırakıyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Dizinin hayranları arasında, Pelin ve Abidin arasında yaşanan gizemli bir ilişki olduğu ve bebeğin aslında Ferit'ten değil, Abidin'den olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu durum, izleyicileri ikiye bölen bir tartışma başlattı. Pelin'in bebeğinin babası kim sorusunun cevabı, dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa kavuşacak gibi görünüyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Bomba detay ortaya çıktı! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

İzleyiciler 6 aylık hamile Pelin'in Ferit'le birlikte olmamasından yakındığı sahnelere dikkat çekerek bebeğin başkasından olabileceğini öne sürdü.

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