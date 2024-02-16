Giriş Tarihi: 16.02.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
08:46
Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde, özellikle Pelin'in hamileliğiyle ilgili gelişmeler dikkat çekiyordu. Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi tartışmaları sürerken son bölümde Halis Ağa'nın isteğiyle test yapıldı. Sonunda bebeğin babasının Ferit olup olmadığı ortaya çıkıyor. Dizinin takipçilerinin uzun süredir beklediği gerçek sonunda ortaya çıkıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…