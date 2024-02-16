Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin karakterinin hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili gerçekler sonunda aydınlığa kavuşuyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Halis Ağa olaya el atıyor. Halis Ağa Ferit'in DNA testini kabul ettirir. Ferit ve Seyran evliliğini bitiren Pelin ve bebeği ile ilgili akıllara durgunluk veren gerçek sonunda ortaya çıkıyor. Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi? İşte,şaşırtıcı o detay….