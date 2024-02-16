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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 08:46

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde, özellikle Pelin'in hamileliğiyle ilgili gelişmeler dikkat çekiyordu. Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi tartışmaları sürerken son bölümde Halis Ağa'nın isteğiyle test yapıldı. Sonunda bebeğin babasının Ferit olup olmadığı ortaya çıkıyor. Dizinin takipçilerinin uzun süredir beklediği gerçek sonunda ortaya çıkıyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin karakterinin hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili gerçekler sonunda aydınlığa kavuşuyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide Halis Ağa olaya el atıyor. Halis Ağa Ferit'in DNA testini kabul ettirir. Ferit ve Seyran evliliğini bitiren Pelin ve bebeği ile ilgili akıllara durgunluk veren gerçek sonunda ortaya çıkıyor. Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi? İşte,şaşırtıcı o detay….

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran tartışmalar uzun süredir merak ediliyordu. Dizide, Pelin'in Ferit ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi varken, son dönemlerde gündeme gelen bebek konusu bu ilişkiyi sorgulatıyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, bazı spekülasyonlar ve sürpriz gelişmelerle gerçek sonunda ortaya çıkıyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

Dizinin hayranları arasında, Pelin ve Abidin arasında yaşanan gizemli bir ilişki olduğu ve bebeğin aslında Ferit'ten değil, Abidin'den olabileceği yönünde iddialar bir süre önce ortaya atılmıştı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu durumun gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Ferit mi Serter mi? DNA testine göre Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Sanılanın aksine...

Bütün bu tartışmalar sürerken yeni sezon öncesi diziden ayrılan Tufan Gökpınar'ın yapıma geri dönmesi ve Pelin'in Ferit'le ayrı olduğu dönemde biriyle birlikte olduğunu itiraf etmesi bebeğin babasının Serter olabileceği gündeme gelmişti.

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