Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

AYŞEGÜL ÖZCAN KİMDİR?

Ayşegül Cengiz 1974'te Alanya'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirerek 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu.

Tıp eğitimini aldığı dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nda (İTFTT) 6 yıl çalıştı ve çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında Fransız oyuncu ve yönetmen Amedee Bricolo 5 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'nun topluluk ile yaptığı oyunculuk eğitimi çalışmalarına katıldı.

Topluluğun pek çok projesinde oyuncu olarak yer alan Cengiz, 1999 yılında Soytarılar Okulu adlı çocuk oyununu yönetti.