Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
12:06
Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri
Her Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı bu haftada ekranlarda olacak. Bu haftaki bölümünde diziye 4 yeni oyuncu giriyor. Bu oyunculardan biri de Ayşegül Cengiz. Yargı dizisinde başsavcı kalemi olarak yer alacak. 81. bölümden itibaren dizide yer alacak oyuncu yeni bir hikayeyle dahil oluyor. Peki, Yargı Asiye kimdir? Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri