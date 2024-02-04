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Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:06

Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Her Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı bu haftada ekranlarda olacak. Bu haftaki bölümünde diziye 4 yeni oyuncu giriyor. Bu oyunculardan biri de Ayşegül Cengiz. Yargı dizisinde başsavcı kalemi olarak yer alacak. 81. bölümden itibaren dizide yer alacak oyuncu yeni bir hikayeyle dahil oluyor. Peki, Yargı Asiye kimdir? Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Yargı dizisinin yeni karakteri Asiye merak ediliyor. Yeni başsavcı kalemi olarak diziye dahil olan Asiye'nin dizideki hikayesi ne olacak bu akşamki bölüm ile belli olacak. İşte, Yargı'nın Asiye'si Ayşegül Cengiz hakkında ayrıntılar

Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

YARGI'NIN YENİ BAŞSAVCI KALEMİ AYŞEGÜL CENGİZ OLDU

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Yargı, her hafta seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ayşegül Cengiz, Sema Ergenekon'un yazdığı, Ali Bilgin'in yönettiği dizide, yeni başsavcının kalemi olarak diziye dahil oldu.

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Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

AYŞEGÜL ÖZCAN KİMDİR?

Ayşegül Cengiz 1974'te Alanya'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirerek 2004 yılında Aile Hekimi uzmanı oldu.

Tıp eğitimini aldığı dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu'nda (İTFTT) 6 yıl çalıştı ve çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında Fransız oyuncu ve yönetmen Amedee Bricolo 5 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'nun topluluk ile yaptığı oyunculuk eğitimi çalışmalarına katıldı.

Topluluğun pek çok projesinde oyuncu olarak yer alan Cengiz, 1999 yılında Soytarılar Okulu adlı çocuk oyununu yönetti.

Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Şahika Tekand'ın kurduğu Studio Oyuncuları'nda 2004-2006 yılları arasında oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. 2008 yılında Studio Oyuncuları Genç Projeler kapsamında Beckett'i 'Not I-Ben Değil' adlı oyununu yeniden yazarak 'No I- Hayır Ben' ismiyle sahneledi. 2012 yılında Şahika Tekand'ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği Beckett'in 'Play-Oyun' adlı oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı.2014 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği 'Gergedanlaşma2.014' adlı oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. Şahika Tekand'ın İstanbul Şehir Tiyatrola'rında sahnelediği 'Play-Oyun' adlı oyunda 2014 yılında konuk oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro çalışmalarına Studio Oyuncuları'nda devam etmektedir.

Yargı Asiye kimdir? Yargı’nın Asiye’si Ayşegül Cengiz kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2011 Saklı

2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 Pardon! Kim? Ben mi?

2013-2014 Merhamet

2014 Okul Gezisi

2014 Aşkın Kanunu

2015 Analar ve Anneler

2017-2018 Hayat Sırları

2020-2021 Kefaret

2023 Yüz Yıllık Mucize

2024 Yargı

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