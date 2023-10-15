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Haberler Fotohaber Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:00

Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosu genişliyor. 15 Ekim tarihli yeni bölümde yapıma Kadir Adarlı dahil olacak. Bu noktada izleyiciler Kadir karakterine hayat veren oyuncu Arif Pişkin hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile ilgili araştırmalarına başlandı. Dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşulan yeni karakterin Mercan'ın kaybolmasında bir parmağı var mı yok mu büyük bir merak konusu olmuş durumda. Peki, Yargı Kadir kimdir, nasıl bir karakter? Yargı'nın Kadir Adarlı'sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Arif Pişkin hakkında bilgiler…

Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D ekranlarının her Pazar akşamı yayına verdiği dizisi Yargı heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Arif Pişkin, iş insanı Kadir Adarlı karakteriyle yapıma katıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Yargı Kadir kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 67. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yargı Kadir kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yargı'nın Kadir Adarlı'sı Arif Pişkin hayatı hakkında merak edilenler…

Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

YARGI KADİR KİMDİR?

Hikayesi ve karakterleriyle 3 sezondur adından söz ettiren Yargı dizisine bu hafta başarılı oyuncu Arif Pişkin dahil oluyor.

Pişkin, dizide iş insanı Kadir Adarlı karakterini canlandıracak. Usta oyuncunun dizinin yeni kötü adamı olarak izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor.

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Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ARİF PİŞKİN KİMDİR?

30 Kasım 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, tiyatrocu ve tiyatro eğitmeni Arif Pişkin, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

1990 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nü kazanınca Eskişehir'e gitti. Okul sırasında Hamlet, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Zortlangalı, İstanbul Efendisi, Ayışığında Şamata ve Ziyaret'te oynadı.

1994 yılında konservatuvarı bitiren Arif Pişkin, Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nın kurucularından oldu ve oyunlarında rol aldı. 1999-2015 tarihleri arasında Eskişehir Tiyatro Anadolu'da oynamaya devam etti.

Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kurtuluş, Kurtlar Vadisi Pusu, Köprü, Vicdan, Güllerin Savaşı gibi birçok filmde ve dizide yer alan Pişkin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı "Özkan" karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı.

1999'dan 2017'ye kadar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

2018'de başladığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. İlk etapta "Film-TV" kategorisiyle başlayan "Sonsuz Oda"nın eğitmen kadrosunda yer alıyor.

İstanbul'a geldikten sonra DasDas ve Oyun Atölyesi'nin oyunlarda roller aldı.

Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ROL ALDIĞI FİLMLER

1988 - A ay - Nuran (Reha Erdem)
1991 - Ölürayak (Aydın Bağardı)
1994 - Ağrı'ya Dönüş (Tunca Yönder)
2016 - Koca Dünya (Reha Erdem)
2017 - Bir Pazar Sonrası (Enver Melih Selvi)
2018 - Her Şey Seninle Güzel - Sadık (Cem Karcı)
2020 - 5 Silahşörler - Izak (Serdar Pehlivanoğlu)
2021 - Yapayalnız (Mehmet Esen)
2022 - Bergen - Selahattin (Mehmet Binay, Caner Alper)
2023 - Başka Türlü Aşk - Cahit (Hande Türkel)

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