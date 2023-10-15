Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kurtuluş, Kurtlar Vadisi Pusu, Köprü, Vicdan, Güllerin Savaşı gibi birçok filmde ve dizide yer alan Pişkin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı "Özkan" karakteriyle adından söz ettirmeyi başardı.

1999'dan 2017'ye kadar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

2018'de başladığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. İlk etapta "Film-TV" kategorisiyle başlayan "Sonsuz Oda"nın eğitmen kadrosunda yer alıyor.

İstanbul'a geldikten sonra DasDas ve Oyun Atölyesi'nin oyunlarda roller aldı.