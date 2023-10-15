Yargı Kadir kimdir? Gizemli bir iş insanı geliyor! Yargı’nın Kadir Adarlı’sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosu genişliyor. 15 Ekim tarihli yeni bölümde yapıma Kadir Adarlı dahil olacak. Bu noktada izleyiciler Kadir karakterine hayat veren oyuncu Arif Pişkin hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri ile ilgili araştırmalarına başlandı. Dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşulan yeni karakterin Mercan'ın kaybolmasında bir parmağı var mı yok mu büyük bir merak konusu olmuş durumda. Peki, Yargı Kadir kimdir, nasıl bir karakter? Yargı'nın Kadir Adarlı'sı Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Arif Pişkin hakkında bilgiler…