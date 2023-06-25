Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:25

Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

Bayram tatiliyle beraber 26-27 Haziran 2023 tarihlerinde eczaneler açık mı kapalı mı merak ediliyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek bayramda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. Ancak bu tatil kamu daireleri, devlet daireleri ve memurları kapsıyor. Bu noktada ise eczanelerden bu tarihlerde medikal ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri ve durumu…