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Haberler Fotohaber Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:25

Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

Bayram tatiliyle beraber 26-27 Haziran 2023 tarihlerinde eczaneler açık mı kapalı mı merak ediliyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek bayramda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. Ancak bu tatil kamu daireleri, devlet daireleri ve memurları kapsıyor. Bu noktada ise eczanelerden bu tarihlerde medikal ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri ve durumu…

Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde eczaneler nöbet sistemiyle çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık oluyor. Bu noktada ise "26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 26-27 Haziran yarın Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı sorusunun yanıtı ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı

Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

26-27 HAZİRAN ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

26-27 Haziran resmi tatil kapsamında değildir. Bu sebeple 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.

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Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Yarın eczaneler açık mı, resmi tatil mi? 26-27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan gelmişti

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