Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
18:17
Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü olması sebebiyle deprem bölgesinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusuydu. Konu ile ilgili ilk açıklama Hatay Valiliği'nden geldi. Valilik, kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a çevrildi. Bu noktada araştırılan ''Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?'' sorusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması ile yanıt buldu. Peki, 6 Şubat Salı Kahramanmaraş'ta okul var mı yok mu? İşte son durum…