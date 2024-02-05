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Haberler Fotohaber Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 18:17

Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü olması sebebiyle deprem bölgesinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusuydu. Konu ile ilgili ilk açıklama Hatay Valiliği'nden geldi. Valilik, kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a çevrildi. Bu noktada araştırılan ''Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?'' sorusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması ile yanıt buldu. Peki, 6 Şubat Salı Kahramanmaraş'ta okul var mı yok mu? İşte son durum…

Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. 11 ilde geniş çapta hasara ve yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye, asrın felaketinin yıl dönümünde yaşamını kaybedenleri anıyor. Deprem bölgesinde okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Hatay Valiliği, kentte eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurmuştu. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 6 Şubat Salı Kahramanmaraş'ta okul var mı yok mu? İşte o açıklama...

Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

YARIN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

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Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

HATAY'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hatay'da da eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

Kahramanmaraş ve Hatay dışında depremin etkilendiği diğer iller ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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