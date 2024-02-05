Son Dakika Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kahramanmaraş’ta okul var mı yok mu?

Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. 11 ilde geniş çapta hasara ve yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye, asrın felaketinin yıl dönümünde yaşamını kaybedenleri anıyor. Deprem bölgesinde okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Hatay Valiliği, kentte eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurmuştu. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 6 Şubat Salı Kahramanmaraş'ta okul var mı yok mu? İşte o açıklama...