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Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:28

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?

6 Mart yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji, hava durumu ile ilgili uyarılarda bulunmasıyla yarın okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Hava sıcaklıkların 10 derece düşmesi beklenirken, sıcak havalar yerini yoğun yağışlara bırakacak. Olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalan bölgelerde yaşayanlar tarafından yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?

Soğuk, sağanak ve karlı havanın etkisinin göstermesi beklenirken, bir yandan da meteoroloji çığ uyarısında bulundu. Art arda gelen uyarılar sonrasında Türkiye genelinde, hangi illerde kar tatili olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Mart kar tatili var mı, hangi illerde okul tatil ilan edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?

⚠️ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?

Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları ile ilgili tahminler yapıldıktan sonra gözler okulların tatil durumuna çevrildi.

6 Mart yarın okulların tatil olacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Son dakika açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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