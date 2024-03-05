Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:28
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, valilik açıklaması var mı? Meteoroloji son dakika uyardı! 6 Mart hangi illerde okul tatil?
6 Mart yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Meteoroloji, hava durumu ile ilgili uyarılarda bulunmasıyla yarın okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Hava sıcaklıkların 10 derece düşmesi beklenirken, sıcak havalar yerini yoğun yağışlara bırakacak. Olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalan bölgelerde yaşayanlar tarafından yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Valilik açıklaması ile yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili olacak?