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Haberler Fotohaber Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:34

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

Yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Sivas'ta kar tatili olacak mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunduğundan ''11 Ocak Perşembe Sivas'ta okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Sivas Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 11 Ocak Perşembe Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Sivas kar tatili son durum…

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

11 Ocak Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 kente sarı kodlu uyarı verdi. Yayımlanan hava durumu raporuna göre, bugün birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunulurken "11 Ocak Perşembe Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler gözlerini Sivas kar tatili için valilikten gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki; Sivas Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM!

Yurtta soğuk hava etkisi hissedilmeye başlandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.

Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yurt genelinde fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayınlandı. Haritada beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 8 il sarı kodla uyarıldı.

Rapora göre, 10 Ocak Çarşamba günü birçok ilde sağanak, kar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.

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Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER

MGM, 5 günlük haritalı hava durumu raporunda sarı kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı:

Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

11 OCAK 2024 PERŞEMBE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sivas'ta Çarşamba gününün yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3 ile 4 derece arasında olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 11 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

Konuyla ilgili Sivas Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Sivas'ta okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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