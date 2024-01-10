Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:34
Yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Sivas'ta kar tatili olacak mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunduğundan ''11 Ocak Perşembe Sivas'ta okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Sivas Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 11 Ocak Perşembe Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Sivas kar tatili son durum…