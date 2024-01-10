Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 11 Ocak Perşembe Sivas’ta okul var mı yok mu?

11 Ocak Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 kente sarı kodlu uyarı verdi. Yayımlanan hava durumu raporuna göre, bugün birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunulurken "11 Ocak Perşembe Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler gözlerini Sivas kar tatili için valilikten gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki; Sivas Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…