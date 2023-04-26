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Haberler Fotohaber Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:03

Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

Yarısı Bizden başvuru almaya başlıyor! Heyecanla beklenen kentsel dönüşüm desteği geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmış ve daha sonra detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılmıştı. Şimdi Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nerede yapılacak, başvuru ücreti var mı, taşınma desteği olacak mı soruları yanıt arıyor. Kentsel dönüşüme teşvik edecek kampanyanın yanı sıra kira yardımı da verilen ikinci müjde oldu. İşte, 2023 Yarısı Bizden başvuru ekranı e-devlet ve tüm merak edilenler…

Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

Yarısı Bizden Kampanyası detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Murat Kurum'un "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız." Sözleri ile tanıttığı kentsel dönüşüm desteği özellikle İstanbul için milat olacak. Yarısı Bizden başvuru almaya başlıyor. Katılım koşullarına dair detaylar da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nerede yapılacak, başvuru ücreti var mı, taşınma desteği olacak mı? İşte, tüm merak edilenler…

Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

YARISI BİZDEN BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ve taşınma parası dahil 'Yarısı Bizden' kampanyası için 20 soru 20 cevap yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz" dedi.

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Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

YARISI BİZDEN PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL BAŞVURULUR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden." dedi.

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Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "20 Soruda Yarısı Bizden" başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:

Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

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