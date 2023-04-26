Yarısı Bizden başvuru ekranı son dakika açılıyor! Kentsel Dönüşüm Desteği 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru ücreti ve taşınma yardımı var mı?

Yarısı Bizden başvuru almaya başlıyor! Heyecanla beklenen kentsel dönüşüm desteği geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmış ve daha sonra detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılmıştı. Şimdi Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, nerede yapılacak, başvuru ücreti var mı, taşınma desteği olacak mı soruları yanıt arıyor. Kentsel dönüşüme teşvik edecek kampanyanın yanı sıra kira yardımı da verilen ikinci müjde oldu. İşte, 2023 Yarısı Bizden başvuru ekranı e-devlet ve tüm merak edilenler…