Yaz transfer sezonu başladı mı, ne zaman başlıyor? TFF ile 2023 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:08

Süper Lig yaz transfer sezonu başlangıç tarihi futbolseverler tarafından merak edilerek yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor-bitiyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Yaz transfer sezonu başlama ve bitiş tarihi detayları.