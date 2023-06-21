Yaz transfer sezonu başladı mı, ne zaman başlıyor? TFF ile 2023 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig yaz transfer sezonu başlama tarihi futbolseverler tarafından merak edilerek yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor-bitiyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR? 2023 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi detayları şöyle; YAZ VE ARA TRANSFER DÖNEMLERİ NE ZAMAN? Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024 ve 9 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. Federasyondan yapılan açıklamada, '2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir' ifadelerine yer verildi.