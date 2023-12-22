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Haberler Fotohaber YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:47

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

Yemekteyiz haftanın finalinde bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli olacak. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ve birbirinden farklı yarışmacıları ile ekranlara gelen programda büyük ödül bugün sahibini bulacak. Beş yarışmacının hafta içi her gün birbirinden lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleşecek. Peki, Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan o isim!

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finalinde Hülya Kırca'ya konuk olacak. Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşecek ve haftanın kazanan ismi açıklanacak. Büyük ödülün sahibi kim olacak sorusu tüm hafta yarışmayı yakından takip eden kişilerce merak ediliyor. İşte, 22 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi!

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

22 ARALIK CUMA | YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 22 Aralık 2023 Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (18 Aralık- 22 Aralık) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

İŞTE ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Haftanın finalinde 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı henüz açıklanmadı!

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

İlk gün yarışmacısı; ŞÜKRÜ KURKUT

2. gün; ŞAHİN GÖKTAŞ

3. gün; AYBÜKE KEÇECİ

4. gün; SEBAHAT YOLÇU

5. gün; HÜLYA KIRCA

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA PUAN DURUMU

Şükrü Kurkut 18 puan

Şahin Göktaş 18 puan

Aybüke Keçeci 23 puan

Sebahat Yolçu 28 puan

Hülya Kırca ise henüz açıklanmadı!

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