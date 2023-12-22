Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
11:47
YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆
Yemekteyiz haftanın finalinde bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli olacak. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ve birbirinden farklı yarışmacıları ile ekranlara gelen programda büyük ödül bugün sahibini bulacak. Beş yarışmacının hafta içi her gün birbirinden lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleşecek. Peki, Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan o isim!