YEMEKTEYİZ 22 ARALIK CUMA 👉Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finalinde Hülya Kırca'ya konuk olacak. Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşecek ve haftanın kazanan ismi açıklanacak. Büyük ödülün sahibi kim olacak sorusu tüm hafta yarışmayı yakından takip eden kişilerce merak ediliyor. İşte, 22 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi!