YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz hagfta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?