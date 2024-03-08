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Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:49

YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 Bin TL sahibini bulacak. Birbirinden renkli beş yarışmacının hafta içi her gün lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

Yemekteyiz hagfta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

8 MART CUMA | ZUHAL TOPLA'LA YEMEKTEYİZ

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 8 Mart 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Günün birincisi henüz açıklanmadı, yarışma bitiminde belli olacak.

YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. gün yarışmacısı; Handan

2. gün; Ufuk

3. gün; Derya

4. gün; Damla

5. gün; Murat

YEMEKTEYİZ 8 MART CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı?
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