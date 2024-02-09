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Haberler Fotohaber YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:12

YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Her hafta Zuhal Topal'ın renkli sunumu ile ekranlara gelen programda büyük ödül 75 BİN TL sahibini bulacak. Birbirinden renkli beş yarışmacının hafta içi her gün lezzetli ve farklı yemekler yapma çabasıyla ekranlara gelen Zuhal Topla'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte, hafta finalinde kazanan o isim!

YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

Yemekteyiz hafta birincisi her hafta Cuma günü TV8'de açıklanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada, büyük ödül haftanın finalinde sahibini buluyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programda, birbirinden renkli yarışmacılara yer veriliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim...

YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

9 ŞUBAT CUMA | YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 9 Şubat Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Haftanın finalinde 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

İlk gün yarışmacısı; Duygu Çelik

2. gün; Günday Akdoğan

3. gün; Eray Demir

4. gün; Gökçen Yıldız

5. gün; Ezgi Topçu

YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT CUMA 🍴 Zuhal Topla’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci kim oldu, büyük ödülü kim aldı? 🏆

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMIU

Yemekteyiz haftanın finalinde puan durumu henüz belli olmadı.

  1. DUYGU
  2. GÜNDAY
  3. ERAY
  4. GÖKÇEN
  5. EZGİ

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