Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:33
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Bu haftanın yarışmacıları Nisanur, Emre, Neslihan, Oktay ve Çiğdem arasında birincilik mücadelesi için kıran kırana mücadele edildi. Programın takipçileri 1 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...