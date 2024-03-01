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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:33

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Bu haftanın yarışmacıları Nisanur, Emre, Neslihan, Oktay ve Çiğdem arasında birincilik mücadelesi için kıran kırana mücadele edildi. Programın takipçileri 1 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet sonucu haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Büyük ödül için mücadele eden Nisanur, Emre, Neslihan, Oktay ve Çiğdem arasında 1 Mart 2024 Yemekteyiz birinci kim oldu sorgulanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim…

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 1 MART 2024?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı,1 Mart 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (26 Şubat- 1 Mart) büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat-1 Mart yarışmacıları arasında aşçılık üzerine deneyimi olan isimler olduğu gibi, kendi mutfağında yemek yapan kişilerin de yer aldığı görülüyor.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de yarışmacılardan ve Zuhal Topla'dan en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim açıklanmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 1 Mart 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:

Nisanur

Emre

Neslihan

Oktay

Çiğdem

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