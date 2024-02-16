Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
13:30
Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri 16 Şubat 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...