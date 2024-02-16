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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:30

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri 16 Şubat 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacıyı merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

Yemekteyiz 'de 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibini buluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet sonucu haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. 16 Şubat 2024 Yemekteyiz birinci kim oldu sorgulanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim…

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 16 ŞUBAT 2024?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı,16 Şubat 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (12-16 Şubat) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Şubat yarışmacıları arasında aşçılık üzerine deneyimi olan isimler olduğu gibi, kendi mutfağında yemek yapan kişilerin de yer aldığı görülüyor.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de yarışmacılardan ve Zuhal Topla'dan en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 16 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:

Müjgan

Eray

Hazal

Candan

Mehmet Ali

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