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Haberler Fotohaber HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:50

HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz kim kazandı sorusunun yanıtı yeni haftanın finali için araştırılıyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programında, haftanın birincisi bugün belirleniyor. Sunucu Zuhal Topal, her Cuma günü en başarılı yarışmacıya 75 bin TL'lik büyük ödülü takdim ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, son bölüm ardından 27 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu araştırmalarına başlayacak. Beş kişi arasından büyük ödülü kazanan yarışmacı için nefesler tutuldu. Peki, Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, bugünkü puan tablosu…

AÇIKLANDI! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika bugün açıklanıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan program, bugün haftanın finali ile ekranlarda yerini alıyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 5 isim 75 bin TL'lik büyük ödülü evine götürebilmek için kıran kırana mücadele ediyor. Yarışmanın müdavimleri ise, bir haftanın daha sonuna gelinmesiyle beraber 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu araştırmalarına başladı. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı Zuhal Topal tarafından duyuruluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, haftanın birincisi…

AÇIKLANDI! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

27 EKİM 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 27 Ekim 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oldu.

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AÇIKLANDI! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KAZANANI KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL büyük ödülü paylaştılar.

AÇIKLANDI! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:

Sevda Kıraç

Erengül Cenik

Kerim Uygur

Yavuzhan Ulucan

Fatemeh Asghari

AÇIKLANDI! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
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