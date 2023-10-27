HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz kim kazandı sorusunun yanıtı yeni haftanın finali için araştırılıyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programında, haftanın birincisi bugün belirleniyor. Sunucu Zuhal Topal, her Cuma günü en başarılı yarışmacıya 75 bin TL'lik büyük ödülü takdim ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, son bölüm ardından 27 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu araştırmalarına başlayacak. Beş kişi arasından büyük ödülü kazanan yarışmacı için nefesler tutuldu. Peki, Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, bugünkü puan tablosu…