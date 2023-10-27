HAFTANIN FİNALİ! Yemekteyiz kim kazandı? TV8 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika bugün açıklanıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan program, bugün haftanın finali ile ekranlarda yerini alıyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 5 isim 75 bin TL'lik büyük ödülü evine götürebilmek için kıran kırana mücadele ediyor. Yarışmanın müdavimleri ise, bir haftanın daha sonuna gelinmesiyle beraber 27 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu araştırmalarına başladı. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı Zuhal Topal tarafından duyuruluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, haftanın birincisi…