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Haberler Fotohaber YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 19:26

YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşı yemeklerinin vazgeçilmezi hindi tarifi, malzemeleri ve püf noktaları ile derlendi. Sofralarını hazırlamaya başlayanlar en doğru şekilde tariflerini sunmak için hazırlıklara başladı. Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir sorusuna yanıt aranıyor. En pratik şekilde en lezzetli seçeneği değerlendirmek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, 2024 yılbaşı hindi tarifi…

YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşı hindisi tarifi en trend aramalar arasında. Yeni yıl sofralarının vazgeçilmez tarifleri arasında yer alan yemek araştırılmaya başladı. Pişirilme şekline göre farklılık gösteren tarifin en pratik olanı mutfaklarda yerini alıyor. En lezzetli hindi tarifi ile hindi nasıl pişirilir, püf noktaları neler gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, 2024 yılbaşı hindisi tarifi!

YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi

YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER

1 adet bütün hindi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
4 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı tavuk bulvon
2 yemek kaşığı kuru maydanoz
1 büyük kuru soğan
Tuz, karabiber

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YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi

YILBAŞI HİNDİSİ YAPILIŞI

Hindi etinin tam anlamıyla pişmesi için fırını önceden 175 dereye ayarlayın. Daha sonra tüm hindiyi bol suda güzelce yıkayın. Hindiyi temizlendikten sonra derin bir fırın tepsisinin içerisine koyun. Ardından göğüsle derisinin arasına küçük küçük tereyağı parçaları koyun.

YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi

Hindinin içerisine ise bütün soğanın kabuğunu soyarak koyun. İsteğe göre patates ve havuç gibi sebzelerden de koyabilirsiniz. Derin ayrı bir kabın içerisinde ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Hindinin üzerine döktükten sonra tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirin.

Aliminyum folyo ile üzerini kapatarak fırında yaklaşık 3,5 saat pişmeye bırakın. Daha sonra üzerindeki folyoyu alarak pişmesi için fırına koyun. 45 ile 60 dakika arasında kontrol ederek kızarmasını sağlayın. Pişen hindiyi servis edebilirsiniz.

YILBAŞI HİNDİ TARİFİ 2024: Hindi eti nasıl pişirilir, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte en güzel yılbaşı hindisi tarifi

HİNDİ ETİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Hindi etini pişirmeye başlamadan önce lezzetli olması için zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve bazı baharatlarla terbiye ediniz.

Hindi etini keskin bir bıçakla karın bölgesinden keserek içine tadına aromalık katmak için biberiye, defne yaprağı yerleştiriniz. Fırına atmadan önce tepsiye havuç, kuru soğan, sarımsak ve kök kerevizi (bal kabağı veya karnabahar) kovarsanız hindi etine ayrı bir lezzet katabilirsiniz.

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