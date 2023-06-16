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Haberler Fotohaber YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma (otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur) bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:47

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma (otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur) bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) 17-18 Haziran cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek.YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metrobüs, İETT bedava mı? sorusu merak ediliyor. Sınava rekor sayıda kişinin katılacağı açıklanırken son dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Ankara'dan açıklama geldi. Peki, 17-18 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte, yanıtı…

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!

ÖSYM tarafından bu sene YKS 17-18 Haziran Cumartesi ve pazar günü yapılıyor. Bu yıl sınava 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu açıklanırken Temel Yeterlilik Testi TYT cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testi AYT ile Yabancı Dil Testi pazar günü yapılacak. Sınav günü trafik yoğunluğunu önlemek için İBB ve Ankara'dan son dakika toplu taşıma haberi geldi. Peki, 17-18 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, yanıtı…

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!

YKS ÖĞRENCİLERİNE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bu hafta gerçekleştirilecek üniversite sınavları öncesi adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili İBB'den ve Ankara'dan açıklama geldi.

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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!

İSTANBUL'DA 17-18 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.

"17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!

ANKARA'DA 17-18 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ( 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

Ankara'dan gelen açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!
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