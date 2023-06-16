Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
08:47
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma (otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur) bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!
Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) 17-18 Haziran cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek.YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metrobüs, İETT bedava mı? sorusu merak ediliyor. Sınava rekor sayıda kişinin katılacağı açıklanırken son dakika İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Ankara'dan açıklama geldi. Peki, 17-18 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte, yanıtı…