YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran’da toplu taşıma (otobüs, metobüs, metro, İETT, Marmaray, vapur) bedava mı? Son dakika İstanbul ve Ankara açıklama geldi!

İSTANBUL'DA 17-18 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.

"17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."