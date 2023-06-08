YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM tarafından 2023 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 17 Haziran'da, AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.