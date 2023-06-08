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Haberler Fotohaber YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:01

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösterecek adaylar YKS sınav yerleri sorgulaması yapıyor. Bilindiği üzere adayla sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Üniversite sınavına kısa süre kala YKS sınav giriş belgesi erişime açılacak. YKS giriş belgesinde öğrenci kimlik bilgileri ve sınav binası gibi bilgiler yer alacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM tarafından 2023 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 17 Haziran'da, AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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