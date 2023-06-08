ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösterecek adaylar YKS sınav yerleri sorgulaması yapıyor. Bilindiği üzere adayla sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Üniversite sınavı YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı