Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS üniversite tercih kılavuzu ÖSYM ile yayında! YÖK ATLAS üniversite tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2023 YKS tercih kılavuzu PDF görüntüleme
Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 17:23

YKS üniversite tercih kılavuzu ÖSYM ile yayında! YÖK ATLAS üniversite tercih robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2023 YKS tercih kılavuzu PDF görüntüleme

YKS tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile listelerini hazırlayan adaylar YKS tercih kılavuzu 2023 ile hareket ediyor. Aldıkları sözel, sayısal, eşit ağırlık puanlarını değerlendiren adaylar YÖK ATLAS YKS tercih robotu ile tercihleri konusunda yeni fikirler ediniyor. YKS üniversite tercih kılavuzu PDF görüntüleme ekranı ais.osym.gov.tr üzerinden yayında. İşte, 2023 YKS tercihleri hakkında tüm merak edilenler…

2023 YKS tercih kılavuzu PDF ÖSYM ekranında! YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzu 2023 ÖSYM tarafından paylaşıldı. Hedefledikleri bölüm ve üniversite doğrultusunda tercih listelerini sisteme kaydeden adaylar 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu kapsamında üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir sorusuna yanıt arıyor. YKS tercih robotu YÖK ATLAS ile yayında. Sistem sayesinde lisans ve önlisans bölümlerin taban ve tavan puanlarına otomatik olarak ulaşılabiliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS üniversite tercih kılavuzu ile cevaplar…

2023 YKS tercih kılavuzu PDF ÖSYM ekranında! YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 YKS tercih kılavuzu PDF ÖSYM ekranında! YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

2023 YKS tercih kılavuzu PDF ÖSYM ekranında! YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

2023 YKS tercih kılavuzu PDF ÖSYM ekranında! YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Adaylar, geçtiğimiz yılın tabloları ile işlemlerini gerçekleştiriyor:

SON DAKİKA