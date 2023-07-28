YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih başvuruları başladı. ÖSYM AİS üzerinden 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak üniversite tercihleri için bölüm ve okul araştırmaları devam ediyor. 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal, eğit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu 2023 ile kontrol ediliyor. Sınav puanı ile tercihlerini hazırlayan adaylar, YÖK ATLAS YKS tercih robotu ile liste hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor, üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte, YKS üniversite tercih kılavuzu PDF görüntüleme ekranı (ais.osym.gov.tr)…