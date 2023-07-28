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Haberler Fotohaber YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 13:57

YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih başvuruları başladı. ÖSYM AİS üzerinden 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak üniversite tercihleri için bölüm ve okul araştırmaları devam ediyor. 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal, eğit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu 2023 ile kontrol ediliyor. Sınav puanı ile tercihlerini hazırlayan adaylar, YÖK ATLAS YKS tercih robotu ile liste hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor, üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte, YKS üniversite tercih kılavuzu PDF görüntüleme ekranı (ais.osym.gov.tr)…

YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzu 2023 ÖSYM AİS ekranında paylaşıldı. Lisans ve önlisans bölümlerini seçen adaylar listelerini hazırlayıp sisteme kaydediyor. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite tercihi yaparken dikkat edecekler listesine bu belgeden ulaşıyor. YKS tercih robotu YÖK ATLAS üzerinden erişime açıldı. Böylece adaylar, puanlarına göre kendilerine uygun bölüm ve üniversitelere erişebiliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS üniversite tercih kılavuzu görüntüleme ekranı!

YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme | YÖK ATLAS tercih robotu ve YKS üniversite tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2023 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Adaylar, geçtiğimiz yılın tabloları ile işlemlerini gerçekleştiriyor:

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