Giriş Tarihi: 22.07.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 13:34

YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

YKS sınavı sonucunu geçtiğimiz ünlerde öğrenen milyonlarca aday Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Baraj puanının olmadığı sınavda katılım sağlayan 3 milyon 532 bin öğrenci istedikleri üniversite ve bölümler için tercih listesi hazırlayacaklar. TYT, AYT ve YDT puanları, başarı sıraları belli olan öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusuna yanıt buluyor. YÖK Atlas tercih robotu ile öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans programların taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjan gibi bilgileri referans alarak YKS tercih robotu üzerinde işlemlerini yapacaklar. Peki, üniversite, YKS tercihleri nasıl yapılır ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte, tüm merak edilenler...