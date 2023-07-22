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Haberler Fotohaber YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.07.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 13:34

YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

YKS sınavı sonucunu geçtiğimiz ünlerde öğrenen milyonlarca aday Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Baraj puanının olmadığı sınavda katılım sağlayan 3 milyon 532 bin öğrenci istedikleri üniversite ve bölümler için tercih listesi hazırlayacaklar. TYT, AYT ve YDT puanları, başarı sıraları belli olan öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusuna yanıt buluyor. YÖK Atlas tercih robotu ile öğrenciler geçen yıla ait lisans ve ön lisans programların taban puanları, başarı sıralamaları, yerleşen sayısı ve kontenjan gibi bilgileri referans alarak YKS tercih robotu üzerinde işlemlerini yapacaklar. Peki, üniversite, YKS tercihleri nasıl yapılır ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte, tüm merak edilenler...

YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

YÖK ATLAS tercih robotu ile üniversite adayları en çok istedikleri tercihten en az istedikleri tercihe doğru sıralama yaparak en faza yirmi dört tercihte bulunacaklar. Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır soruları gündemdeki tazeliğini koruyor. YKS tercih kılavuzu PDF ekranı araştırılıyor. Peki, üniversite tercihleri 2023 ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, yanıtı…

YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM takviminde yer akdığı gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

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YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

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