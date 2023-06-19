YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:23

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde, üç oturumda gerçekleşti. Ardından sorular ve cevapları adaylar ile paylaşıldı. Şimdi öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 hakkında araştırmalarını sürdürüyor. TYT, AYT, YDT sınavlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak adaylar için heyecan dorukta. ÖSYM ve YÖK ile üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var soruları yanıt arıyor. Sonuçların açıklanması ardından adaylar tercih başvurusu yapacak. Peki, YKS tercih ne zaman? İşte, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...