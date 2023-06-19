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Haberler Fotohaber YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:23

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde, üç oturumda gerçekleşti. Ardından sorular ve cevapları adaylar ile paylaşıldı. Şimdi öğrenciler YKS tercih kılavuzu 2023 hakkında araştırmalarını sürdürüyor. TYT, AYT, YDT sınavlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak adaylar için heyecan dorukta. ÖSYM ve YÖK ile üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var soruları yanıt arıyor. Sonuçların açıklanması ardından adaylar tercih başvurusu yapacak. Peki, YKS tercih ne zaman? İşte, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

YKS tercih tarihleri bekleniyor. ÖSYM açıklaması ile sınav sonuçları tarihi belli oldu. Tercihlerin sonuçların ardından başlaması bekleniyor. Adaylar, hedefledikleri bölüm ve üniversite için araştırmalarını sürdürüyor. Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Soru ve cevapların paylaşılması ardından öğrenciler hatırladıkları cevapları ile puan hesabına başladı. Peki, YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar…

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)

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YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor.

YKS tercih tarihleri 2023: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kaç tane?

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

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