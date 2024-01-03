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Haberler Fotohaber ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI 2024 | Ocak zammı ile yeni dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:40

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI 2024 | Ocak zammı ile yeni dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanan dul ve yetim aylığı o kişinin çocuklarına ve eşine ödeniyor. 6 aylık enflasyonla belli olan emekli memur zammı ardından birçok kalemde güncelleme olacak. Ocak zammı araştırmaları başladı. Peki, 2024 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, maaş zammı son dakika gelişmeleri…

DUL VE YETİM MAAŞI 2024 OCAK ZAMMI | Yeni zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zamlanacak?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen emekli ve memur maaşı ödemelerine göre zamlanan dul ve yetim maaşları vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına ödeniyor. Hisse oranlarına göre hesaplamalar yapıldı. Memur ve emekli maaşına göre her yıl iki kere zam alan ödemeden yararlanan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki; en düşük dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı hesaplaması nasıl yapılır? İşte, Dul ve yetim maaşı ödemelerinde son durum….

DUL VE YETİM MAAŞI 2024 OCAK ZAMMI | Yeni zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zamlanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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DUL VE YETİM MAAŞI 2024 OCAK ZAMMI | Yeni zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zamlanacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE FUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Emekli ve memur maaş zammı oranlarının belli olmasının ardından dul ve yetim maaşları da kesinlik kazanacak.

Zamlı dul ve yetim aylığı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

DUL VE YETİM MAAŞI 2024 OCAK ZAMMI | Yeni zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞLARI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Dul ve yetim maaşı ödemeleri de emekli maaşı baz alınarak hesaplandığından yeni dul ve yetim aylıkları duyurulacak. Ancak 5 aylık enflasyona göre %33.64 oranında dul ve yetim maaşı hesaplamaları yapıldı. İşte, o dul ve yetim maaşı hesaplamaları;

%50 hisse oranına göre 2023 yılında Temmuz-Aralık aylarında 3.750 TL dul ve yetim maaşı alanlar %33.64 artış göstermesi durumunda maaşları 1.261 lira artacak ve 5011 lira olacak.

%50 hisse oranına göre 5.000 TL dul ve yetim maaşı alanlara %33.64 artış olması durumunda 1.682 lira zam yapılacak ve toplam dul ve yetim aylığı 6.682 liraya yükselecek.

DUL VE YETİM MAAŞI 2024 OCAK ZAMMI | Yeni zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zamlanacak?

%25 hisse oranına göre 1.875 TL olarak ölüm aylığı olan çocukların aylıklarına %33.64 oranında zam yapılması durumunda ödeme 630 lira artacak ve 2.505 liraya yükselecek.

%25 hisse oranına göre 2.500 TL ölüm aylığı alanlara %33.64 oranında zam yapılması durumunda maaşları 841 lira artacak ve 3.341 liraya yükselecek.

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