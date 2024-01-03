ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI 2024 | Ocak zammı ile yeni dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

DUL VE YETİM MAAŞLARI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Dul ve yetim maaşı ödemeleri de emekli maaşı baz alınarak hesaplandığından yeni dul ve yetim aylıkları duyurulacak. Ancak 5 aylık enflasyona göre %33.64 oranında dul ve yetim maaşı hesaplamaları yapıldı. İşte, o dul ve yetim maaşı hesaplamaları;

%50 hisse oranına göre 2023 yılında Temmuz-Aralık aylarında 3.750 TL dul ve yetim maaşı alanlar %33.64 artış göstermesi durumunda maaşları 1.261 lira artacak ve 5011 lira olacak.

%50 hisse oranına göre 5.000 TL dul ve yetim maaşı alanlara %33.64 artış olması durumunda 1.682 lira zam yapılacak ve toplam dul ve yetim aylığı 6.682 liraya yükselecek.