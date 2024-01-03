ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI 2024 | Ocak zammı ile yeni dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:40
Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanan dul ve yetim aylığı o kişinin çocuklarına ve eşine ödeniyor. 6 aylık enflasyonla belli olan emekli memur zammı ardından birçok kalemde güncelleme olacak. Ocak zammı araştırmaları başladı. Peki, 2024 dul ve yetim maaşları ne kadar oldu, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte, maaş zammı son dakika gelişmeleri…