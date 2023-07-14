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Haberler Fotohaber Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye'den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:47

Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye'den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone fiyatları Apple Türkiye zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. En çok tercih edilen teknoloji devi Apple'ın bu kararı sonrası gerek piyasa takipçileri gerekse yakın zamanda telefon almayı düşünen vatandaşlar "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Bir süre önce iPhone'lar başta olmak üzere Mac'lere ve diğer donanım ürünlerine yapılan fiyat artışının etkisi geçmemişken, yeni zam kararı dikkat çekti. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 yeni ve zamlı Apple fiyat listesi ve tüm detaylar.

Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye’den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye, iPhone ve diğer birçok ürünün fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme geldi. Sosyal medyada da birçok paylaşıma neden olan zam haberi sonrası Apple Türkiye'nin internet sitesinde ürünlere genel olarak yüzde 10 civarında bir zam uygulandığı görüldü. Peki, Zamlı iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz ayı yeni ve zamlı Apple iphone fiyat listesi ve tüm detaylar.

Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye’den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

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Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye’den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL

Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye’den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB 36.609 TL

iPhone 12 128 GB 38.643 TL

iPhone 12 256 GB 42.711 TL

Zamlı iPhone fiyatları güncel liste 2023: Apple Türkiye’den flaş zam kararı! 2023 iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL

iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL

iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL

iPhone 13 128 GB 40.677 TL

iPhone 13 256 GB 44.745 TL

iPhone 13 512 GB 52.880 TL

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