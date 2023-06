ZİLHİCCE NE DEMEK?

Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.