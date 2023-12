Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MÜLAKAT NASIL YAPILIYOR?

Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından her il bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ve her il bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.