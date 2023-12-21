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Haberler Fotohaber Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 09:49

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 24 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından adaylar, 3 Aralık 2023 tarihinde sınava katılım sağladı. Sınav itiraz süresinin dolmasıyla gözler Ziraat Bankası sınav sonuçları son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada Ziraat Bankası sınav sonucu nasıl öğrenilir, Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı kadroları için Ziraat Bankası personel alımı sınavları yapıldı. Adaylar heyecanla sınav sonuçlarını öğrenmek isterlerken Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 2023 Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI TAMAMLANDI!

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları, 24 Ekim 2023 - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet sitesi üzerinden alındı.

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü çoktan seçmeli test şeklinde yapıldı.

Yazılı sınav 3 bölümden oluştu. Tek bir oturum halinde gerçekleştirilen sınavda, toplam 140 soru soruldu ve 160 dakika cevaplama süresi verildi.

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Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ziraat Bankası sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Sınav itiraz tarihi dikkate alındığında, Ziraat Katılım Bankası sınav sonuçlarının 21 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 21 Aralık 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecek.

ZİRAAT KATILIM BANKASI SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KİMLER BAŞARILI OLACAK?

Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MÜLAKAT NASIL YAPILIYOR?

Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından her il bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere ve her il bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatkatilim.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

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