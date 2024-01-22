Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
15:27
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekimi tamamlanarak takımların rakipleri belli oldu. TFF'nin Riva'daki tesislerindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonrasında gözler eşleşen rakiplerin mücadele edeceği tarihe çevrildi. Peki, ZTK maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, detaylar!