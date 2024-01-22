Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu! ZT eşleşmelerini yakından takip eden sporseverler, maç tarihleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Tek maç üzerinden elemeler yapılacağı maç fikstürünün tarihleri netleşti. İşte, ZTK maç tarihleri!