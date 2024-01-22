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Haberler Fotohaber Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 15:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekimi tamamlanarak takımların rakipleri belli oldu. TFF'nin Riva'daki tesislerindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi sonrasında gözler eşleşen rakiplerin mücadele edeceği tarihe çevrildi. Peki, ZTK maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, detaylar!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu! ZT eşleşmelerini yakından takip eden sporseverler, maç tarihleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Tek maç üzerinden elemeler yapılacağı maç fikstürünün tarihleri netleşti. İşte, ZTK maç tarihleri!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞME SONUÇLARI BELLİ OLDU!

EMS Yapı Sivasspor x Tümosan Konyaspor

RAMS Başakşehir x Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği x Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor x Beşiktaş

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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

MKE Ankaragücü x Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray x Teksüt Bandırmaspor

VavaCars Fatih Karagümrük x Yılport Samsunspor

Gaziantep FK x Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri tamamlandı. Gerçekleşen kura çekimi sonrasında maçların oynanacağı tarih 6-7-8 Şubat olarak açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, ZTK son 16 turu maç tarihleri belli oldu!

Son 16 turu maçlarında tek maç üzerinden elemeler yapılacak.

Son 16 turu maçları A Spor'dan yayınlanacak.

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