Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
15:21
ABD'de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...
ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, ABD polisi tarafından derdest edildikten sonra hayatını kaybetti! Karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen polislerce yere yatırılan ve direndiği için şok tamancası ile durdurulan adam kalp krizi geçirdi...