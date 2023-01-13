Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:21

ABD'de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...

ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, ABD polisi tarafından derdest edildikten sonra hayatını kaybetti! Karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen polislerce yere yatırılan ve direndiği için şok tamancası ile durdurulan adam kalp krizi geçirdi...

ABD’de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...

ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektroşok uygulanarak derdest edildikten saatler sonra yaşamını yitirdi.

ABD’de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...

BBC'deki habere göre, ABD'de Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından gündemden düşmeyen "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin liderlerinden Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Santa Monica'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD'de Black Lives Matter kurucusunun kuzeni Keenan Anderson, polis müdahalesinde öldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...

Los Angeles Polis Departmanınca paylaşılan 3 Ocak tarihli görüntülerde öğretmen olan 31 yaşındaki Anderson'ın karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen polislerce yere yatırıldığı görülüyor.

ABD’de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...

Kayıtlarda polise direndiği görülen Anderson, şok tabancasıyla durduruluyor. Yardım çığlığı atan Anderson'ın "George Floyd'a yapılanı bana yapıyorlar." dediği duyuluyor.

ABD’de polisi dehşet saçtı! Yardım çığlıkları sokağı inletti: Olay anının görüntüleri deşifre oldu...

DETAYLI RAPOR ADLİ TIP TARAFINDAN HAZIRLANACAK

Anderson'ın şok tabancasıyla etkisiz hale getirilmesinden yaklaşık 5 dakika sonra ambulansın geldiğini ve yerel hastaneye götürüldüğünü belirten polis, mağdurun kalp krizi geçirdikten yaklaşık 4,5 saat sonra öldüğünü kaydetti.

Washington'da yaşayan ve Los Angeles'ı ziyaret ettiği esnada trafik kazasına karıştığı belirtilen Anderson'ın ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı.

Polis şefi Michel Moore, düzenlediği basın toplantısında, Anderson'ın karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Anderson'ın kanındaki esrar ve kokainin testte pozitif çıktığı, detaylı raporun adli tıp tarafından hazırlanacağı ifade edildi.

SON DAKİKA