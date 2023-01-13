ABD’de Black Lives Matter kurucusunun kuzeni Keenan Anderson, polis müdahalesinde öldü
ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından Black Lives Matter hareketini başlatan Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, polis müdahalesinden saatler sonra öldü.
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